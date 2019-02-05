فورد سوبر ديوتي 2020 الجديدة تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت فورد إف سيريس سوبر ديوتي على تحديثات لموديل العام الجديد، وأكثرها أهمية هو المحرك الجديد 7.3 لتر 8 سلندر الذي يأتي خياراً إضافياً إلى جانب محرك البنزين القياسي 6.2 لتر 8 سلندر.

لم تكشف فورد عن مواصفات الأداء حتى الآن، لكنها قالت بأنه “أقوى محرك بنزين 8 سلندر في فئته” ويأتي بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات مع تقديم أنماط قيادة تناسب مختلف ظروف القيادة.

الواجهة الأمامية تحسّن تصميمها مما يزيد كفاءة التبريد، المصابيح الأمامية ليد جديدة، المصدات الأمامية والخلفية معاد تصميمها، كما تم تحديث الخلفية وذلك يتضمنه باب صندوق البيك اب والمصابيح الخلفية، بالإضافة إلى حصول الداخلية على تحديثات بالزخرفات.

تأتي البيك اب بنظام سحب متطور يتيح للسائقين سحب المقطورات الكبيرة برؤية واضحة، كما يتضمنها اتصال 4G، نقطة واي فاي، شحن لاسلكي للهاتف، ومميزات سلامة بينها تنبيه البقاء في الحارة، مراقبة النقاط العمياء، مساعد تفادي الاصطدامات، مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية والكشف عن المشاة وتجهيزات إضافية أخرى.

هذا وستصل فورد إف سيريس سوبر ديوتي 2020 إلى الوكالات الأمريكية في خريف العام الجاري، على أن يتم تقديمها أمام العالم في معرض شيكاغو للسيارات الذي سينعقد خلال الاسبوع المقبل.