ابتكار “سيارة تسونامي” لمواجهة الكوارث الطبيعية

الخليج ٣٦٥ نت – صمم المهندس الياباني “هيديو تسوروماكي” السيارة الكهربائية “ذا فوم وان” التي تشبه تصميم سيارة “سمارت” للقيادة داخل الماء، وللاستخدام في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية، وكان قد بدأ في التخطيط للفكرة عام 2011 عندما تعرضت بلاده لكارثة تسونامي مميتة.

وتمتلك السيارة محركاً وبطارية مضادان تماماً للماء، ويمكنها الانطلاق بسرعة قصوى لا تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة، وتبلغ قيمتها نحو 20 ألف دولار، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بأسعار السيارات في تايلاند.

يُذكر أن السيارة تستطيع الطفو على سطح الماء والحركة ببطء وسط التيارات، كما أنها مخصصة فقط لحالات الطوارئ ولا تناسب الاستخدام اليومي.