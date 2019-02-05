شاهد ما حدث للطائرة التي كانت ستتحول إلى مطعم شمال أبها

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت صور حديثة تُظهر الهيئة التي أصبحت عليها الطائرة الجامبو 747 التي مر على نقلها من مطار المدينة المنورة إلى منطقة أم الركب الجبلية شمال أبها نحو 5 سنوات؛ لتحويلها إلى مشروع سياحي استثنائي يسمى “مطعم الطائرة”.

وكانت قد أعلنت الأمانة أن المشروع سيكون على مساحة 17 مليون متر مسطح وأن جزءاً كبيراً منه سيخصص للاستثمار، وتمت الترسية عام 2015 بـ 25 مليون ريال كمرحلة أولى لإعادة تأهيل الطائرة وتحويلها إلى مطعم، وبناء موتيل تحت الأرض يطل على تهامة، وفي عام 2017 تم الإعلان عن تعثر المشروع لمشاكل مالية وعدم تأهل المقاول المنفذ.

يُذكر أن الفنيين استغرقوا 20 يوماً لتفكيك الطائرة، ثم نقلت بعد ذلك إلى مدينة أبها عبر ناقلة ضخمة بتكلفة مالية تزيد عن مليوني ريال في رحلة استغرقت نحو 14 يوماً عبرت خلالها 25 مدينة ومركز ومحافظة، مُلحقة كثيراً من الأضرار في المجسمات الجمالية وخطوط الكهرباء والجسور، لتتحول حالياً إلى هيكل حديدي مهجور.