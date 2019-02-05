كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوبارو تنشر أولى الصور التشويقية لسيارتها "Legacy" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة سوبارو أولى الصور التشويقية لسيارتها Legacy الجديدة، والتي تعتزم كشف النقاب عنها خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض شيكاغو الدولي للسيارات مطلع الشهر القادم.

وتوضح الصور التشويقية التي نشرتها الشركة اليابانية للسيارة الجديدة أنها تطل برتوش تصميمية متحفظة من خلال المقدمة والكشافات وشبكة المبرد الجديدة مع تصميم مميز للمئزر الأمامي.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة لمسية كبيرة تجمع العديد من وظائف الاستعمال والتحكم في نظام الملتيمديا، كما أنها محاطة فقط بعدد قليل من الأزرار.

ومن المرجح أن تعتمد سيارة سوبارو Legacy الجديدة على محرك بوكسر تربو سعة 2.4 لتر بقوة 260 حصان/375 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع ناقل الحركة CVT للعمل ضمن نظام الدفع الرباعي.