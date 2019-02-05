كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاند روفر تعلن إلغاء إنتاج واحدة من أفخم سياراتها الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لاند روفر الإنجليزية مؤخرا عن الغاء انتاج سيارتها الجديدة رانج روفر SV كوبيه، وذلك قبل فترة من ميعاد تسليمها في 2019 إلى عملائها الذين بادروا بحجز هذه السيارة منذ عدة اشهر.

وتعتبر هذه السيارة بمثابة نسخة معدلة أكثر فخامة من رانج روفر الحالية، وكشفت عنها الشركة لأول مرة بمعرض جنيف 2018 للسيارات، وذكرت أنها ستنتج منها 999 نسخة فقط بسعر يبدأ من 295 ألف دولار.

وجاء قرار الغاء انتاج هذه السيارة كجزء من محاولة مجموعة جاجوار-لاند روفر لتخفيض النفقات خلال عامي 2019 و2020، وذلك بقيمة تبلغ 3.2 مليار دولار، حيث تتضمن خطة المجموعة أيضا تسريح 4500 عامل وموظف من أعمالهم بجميع فورعها ومصانعها على مستوى العالم، وذلك كجزء من توفير النفقات خلال الفترة القادمة.

وكانت الشركة تنوي بهذه النسخة من رانج روفر منافسة سيارات أخرى من نفس الفئة من بنتلي ولامبورجيني، كما تبين أن لاند روفر أبلغت عملائها الذين حجزوا هذه السيارة بهذا الأمر لكن لم يتم الإشارة إلى عدد هؤلاء العملاء بشكل واضح.

جدير بالذكر أن هذه السيارة تحمل محرك V8 يتصل بشاحن توربيني فائق، وهو بسعة 5000 سي سي وبقوة 557 حصان و699 نيوتن متر من عزم الدوران، ومعه تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة تقريبا (96 كم/ساعة) في 5 ثواني فقط، وبسرعة قصوى 266 كم/ساعة،