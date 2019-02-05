كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دودج ستنتج فئات الهيكل العريض من سيارتها تشارجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت شائعات جديدة عن دودج وعملها على فئات هيكل عريض من تشارجر.

غالباً، لا دخان بلا نار، ولكن في عالم السيارات كل شيء متوقع، حسب المصادر فإن الشائعات تأتي مباشرة من مصادر داخل موبار، وبالنظر إلى آخر ما أبدعت شركة التعديل فإن إنتاج تشارجر بهيكل عريض يبدو ممكناً جداً.

حسب المصادر فإن الشركة سوف تنتتج تشارجر بالهيكل العريض لفئتين هما SRT هيلكات، و R/T Scat Pack، وستحمل كل منهما محركات عالية الأداء وسيضيف الهيكل العريض مظهراً قوياً بالإضافة لديناميكية القيادة الأفضل بسبب عرض العجلات الأكبر.