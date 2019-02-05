“التجارة” استدعاء 1181 سيارة أودي لخلل قد ينتهي بحريق

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1181 سيارة Q5/A6/A5/A4 Audi، موديلات “2012-2017″، ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.
وكان ذلك الاستدعاء بسبب خلل في مضخة التبريد الكهربائي قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة أو حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التواصل مع الوكيل”شركة ساماكو للسيارات”؛ من أجل استبدال مضخة التبريد مجاناً.
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