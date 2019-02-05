86 ألف جنيه تراجعًا في أسعار "هوندا سفيك"

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات الفطيم، وكيل هوندا في مصر، خصم 86 ألف جنيه على أسعار السيارة "سيفيك"، ليصل سعرها إلى 449 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه.

وأكدت الشركة في بيان لها،

أن هذه التخفيضات تأتي بعد نجاح "النيل للتجارة" في الحصول على شهادة "يورو 1" من الشركة الأم بتركيا، والتي تتيح للواردات ذات المنشأ الأوروبي، وكذلك التركي، التمتع بتخفيضات جمركية.

وكان من عدد من وكلاء السيارات الأوروبية، والتركية في مصر، قد أقروا تخفيضات على أسعار طرازاتهم عقب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل للسيارات أوروبية المنشأ، وخفض الجمارك على السيارات التركية لتصل إلى 90%.

جدير بالذكر أن هوندا سيفيك تتوافر في مصر بفئة واحدة فقط، وهي الفئة الأعلى، المزودة بمحرك سعة 1.6 لتر.