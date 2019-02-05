بالصور.. "BMW" تكشف عن سيارتها الهايبرد E745

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كتب: باسل الحلواني
أزاحت عملاق صناعة السيارات الألمانية "bmw" الستار عن النسخة الهايبرد من سيارة الفئة السابعة E745.
وزودت السيارة الهجينة الجديدة بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 0ر3 لتر، بقوة 210كيلووات/286 حصان، مع آخر كهربائي بقوة 83 كيلووات/113 حصان.
وتستطيع E745، الانطلاق بقوة إجمالية 290 كيلووات/394 حصان مع عزم دوران أقصى
وبحسب الشركة الألمانية فإن السيارة الجديدة مزودة ببطارية سعة 12 كيلووات/ساعة، تمكنها من السير لمسافة 55 كم بدون تدخل محرك البنزين، بسرعة 140 كم/س.
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