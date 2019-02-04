كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التخفيضات الجديدة بجمارك السيارات الكهربائية والهجينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مجلس النواب بالأمس الأحد 3 فبراير موافقة على تعديل جمارك السيارات الكهربائية والهجينة وأيضا العاملة بالغاز الطبيعي.

حيث كانت هذه التعديلات كالتالي:

- إعفاء السيارات الكهربائية تماما من الجمارك.

- خفض جمارك السيارات الهجينة من 40% إلى 30% من قيم السيارة للسيارات حتى 1600 سي سي، ومن 135% إلى 100% للسيارات أعلى من 1600 سي سي.

- زيادة نسبة التخفيض على جمارك سيارات الغاز الطبيعي من 25% إلى 35%.