كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التخفيضات الجديدة بجمارك السيارات الكهربائية والهجينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد مجلس النواب بالأمس الأحد 3 فبراير موافقة على تعديل جمارك السيارات الكهربائية والهجينة وأيضا العاملة بالغاز الطبيعي.
حيث كانت هذه التعديلات كالتالي:
- إعفاء السيارات الكهربائية تماما من الجمارك.
- خفض جمارك السيارات الهجينة من 40% إلى 30% من قيم السيارة للسيارات حتى 1600 سي سي، ومن 135% إلى 100% للسيارات أعلى من 1600 سي سي.
- زيادة نسبة التخفيض على جمارك سيارات الغاز الطبيعي من 25% إلى 35%.
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