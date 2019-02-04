كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوندا تطلق سيارتها "HR-V" الجديدة كلياً لإنهاء حملة Power of 3 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هوندا عن إطلاق سيارة الكروس أوفر الأنيقة والجديدة كلياً HR-V، ضمن فعالية حملت "Power of 3" تم فيها الكشف عن الموديل المحدث من CR-V وبايلوت الشهيرين مع تصميم جريء وجديد.

تطلق هوندا مع طرح HR-V سيارات الفئة الأساسية، السيارة ذات الدفع الرباعي الرياضية تنطوي على الكثير من المرح ومتعة القيادة، وتتوفر السيارة في المنطقة بثلاث فئات مختلفة، وسيتم إطلاقها في صالات العرض بحلول نهاية فبراير 2019.

ويدخل الموديل الجديد إلى السوق بصحبة الجيل الخامس المحدث من CR-V، وتتميز هذه السيارة بتصميم جديد في منتهى الجرأة ومقصورة داخلية أكثر فخامةً إلى جانب باقة من الميزات الجديدة مثل الباب الخلفي الكهربائي ومجموعة أخرى من التقنيات التي تهدف للحفاظ على المكانة الريادية التي تحتلها السيارة .

وشهدت الفعالية أيضاً استعراض الموديل الثالث والأخير الذي يكمل حملة "Power of 3"، والذي يتمثل بهوندا بايلوت 2019 التي خضعت لعملية إعادة تصميم، وشهدت لائحة طويلة من التحسينات على السيارة ذات الثمانية مقاعد والتي حصدت الكثير من الجوائز، مع تغييرات تشتمل على تصميم أكثر قوةً للواجهة الأمامية وخيار إضافة الباب الخلفي الكهربائي الجديد، إلى جانب عمليات تحديث كبرى لتقنيات التواصل بين السيارات المتوفرة، مع شاشة لمس جديدة للتحكم بخدمات السيارة الترفيهية. وتمت إضافة مجموعة تقنيات السلامة الشاملة Honda Sensing إلى فئة Touring الأعلى من بايلوت.