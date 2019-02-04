بالفيديو “شمشون الكويت” يسحب شاحنة ويستعد لسحب طائرة وقطار الفترة المقبلة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن فهد محمد “شمشون الكويت” الذي يطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد العالمي وتحطيم الأرقام القياسية، عن استعداده لسحب طائرة ركاب بأسنانه في اليونان مايو المقبل، وأيضاً سحب قطار في كندا في سبتمبر.

كما أنه لديه القدرة على سحب السيارات والشاحنات بأسنانه ومشي السيارة على جسمه، بالإضافة إلى أكل الزجاج والجمر وثني الحديد وحمل الأوزان بأسنانه وطرق المسمار في الخشب بيده من دون مطرقة.

يُذكر أنه تم اكتشاف هذه القدرات الخارقة منذ الطفولة، واستطاع خلال مسيرته تحطيم أرقام قياسية على المستوى العالمي، إلى أن تلقى دعوة من سفيرة قرغيزستان في الكويت، لإقامة عروض في بلادها.