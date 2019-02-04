“بالصور” مرسيدس ML 2001 تتحول إلى بيك اب 6×6

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الخليج ٣٦٥ نت – في ظل تزايد الاتجاه إلى تعديل إضافة محور ثالث لسيارات SUV، رُصدت مرسيدس إم إل 2001 6×6 في بريطانيا.
المحور الإضافي لا يجعل السيارة سداسية الدفع، فهو للاستعراض فقط، مع العلم أنه يوجد صندوق مفتوح بالخلف مع عدة AMG وإطارات 18 إنش.
مرسيدس ML المعدلة إلى بيك اب تباع على إيباي مقابل 19,995 جنيه استرليني، أي ما يقارب 100 ألف ريال سعودي.
واجتازت ML المعدلة اختبار السلامة اللازم لقيادتها على الطرق العامة، حيث تعتمد على محرك 3.2 لتر مع جير اوتوماتيكي، وقراءة العداد عند 225 ألف كيلومتر.
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