ريكاردو يظهر بالأصفر لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – في أول ظهور له للفريق الفرنسي لعام 2019، ظهر الأسترالي دانيال ريكاردو بلباس فريقه الجديد رينو، الأصفر اللون قبيل الكشف الرسمي للسيارة الجديدة والتي سيكشف عنها 12 من فبراير في حدث رسمي يقيمه الفريق في مقرهم في قرية إنستون، أوكسفورد شاير في بريطانيا.





ريكاردو أذهل عشاق الفورمولا 1 الصيف الماضي بقرار إنسحابه من فريق ريد بل بعد مضي 5 مواسم معهم والانضمام الى برنامج المصنع الفرنسي ليوقع عقداً لمدة سنتين.



وقام رينو بحملة إعلامية في مواقع التواصل الإجتماعي بوسم #HoneyBadgerDay أي يوم الغرير العسل وهو لقب الأسترالي دانيال ريكاردو المعروف به صباح يوم الاثنين قبيل إطلاق أول صور له مع زميله بالفريق نيكو هولكنبرغ في الحساب الرسمي للفريق في التويتر.

ووفقاً لموقع موتورسبورت، قال المهندس سيريل أبيتبول مدير مشروع رينو في الفورمولا 1: “لا أرى أننا سنبدأ فجأة في المنافسة على الانتصارات أو اللقب. لم يكن ذلك ما قلناه له، كما أنه يعي ذلك أيضاً”.

وأكمل: “بوسع الجميع التكلم بما يشاؤون عن خارطة الطريق التي وضعناها، لكنني أعتقد أنها طموحة بالفعل”.

واختتم: “أي شخص يعرف الفورمولا واحد فإنه سيقدّر أن الفارق خلف فرق الصدارة يحتاج وقتاً لإغلاقه. ضمّ دانيال يساعدنا في البقاء ضمن خارطة الطريق التي وضعناها والتي تقضي بالمنافسة على الانتصارات في 2020”.



وسيشارك ريكاردو في أول ظهور له مع رينو في التجارب الشتوية للموسم التي ستبدأ من 18-21 فبراير و26 فبراير الى 1 مارس في برشلونة قبيل السباق الأول للفريق في أستراليا في 17 مارس.