كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيضات جديدة غير مسبوقة تضرب سوق السيارات في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "مجدي عبد العزيز" مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، منذ قليل، بأنه يوجود سيارات أمريكية جديدة بالأسواق المصرية يصل سعرها إلى نحو 75 ألف جنيه فقط، مشددًا على كون هذه الأمور تعد حقائق تظهر أن انخفاض أسعار السيارات موجود وقائم، وهو ما يثبت أن هوامش الربح غير مبالغ فيها.

وأوضح "عبد العزيز" في تصريحاته أثناء تواجده كضيف في برنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه أحمد موسى مساء أمس الأربعاء:

بعض التجار كانوا يقولون إن مكاسبنا كانت ألفًا أو ألفي جنيه، والبعض الآخر كان يقول إن المكاسب توزع على الأطراف الثالثة "المستورد، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة، وما يهمنا في النهاية هو المواطن.

خفض أسعار السيارات الأوروبية حقيقي، وأن قرار صفر جمارك تم تطبيقه من 1-1-2019، كما أنه سيكون هناك انخفاض حقيقي في أسعار السيارات الأوروبية وغيرها وفقًا لما اتفقت عليه الدولة.

وأشار "عبد العزيز" في ختام تصريحاته حول هذه النقطة، مؤكدًا بأن الوزارة هدفها الرئيسي والأول هو المواطن، وأكد أن التجار قاموا بتخفيض السيارات قبل تطبيق قرار الإعفاء الجمركي.

ويأتي هذا الأمر بعد ساعات قليلة فقط من قيام بعض شركات السيارات بتخفيض الأسعار في بعض الأنواع والطرازات، ووصلت هذه التخفيضات ما بين 50 -75 ألف في كثير من الأحيان.

وكان موزعي السيارات قد وجهوا رسالة إلى حملة خليها تصدي، على لسان خالد حميدو، أحد موزعى السيارات قائلًا: "هذه الحملة قد أثرت على سوق مبيعات السيارات، وللي معترض يروح يشتري من بره".

وبالحديث عن سوق المستعمل، فقد أكد عدد كبير من التجار، بأن هناك سيارات كورية مثل سيارة كيا ريو قد وصل سعرها في سوق الجمعة إلى نحو 120 ألف جنيه في بعض الأحيان، وكذلك سياراة لانسر بوما والتي يبدأ سعرها من 110 ألف إلى 150 ألف جنيه.