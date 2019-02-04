كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تنشر صورة تشويقية لـ"تاكوما 2020" قبل الكشف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة تويوتا صورة تشويقية لسيارتها الجديد "تاكوما 2020، والتي سيتم الكشف عنها في معرض شيكاغو، كما يتبين من الصورة تحديث الانوار الامامية ومنحها انوار LED، ومن المتوقع تحديث الصدام الأمامي والخلفي بغييرات طفيفة، تويوتا لم تبين ما اذا سيتم تحديث المحركات وأنظمة الدفع، ماعلينا الا انتظار الكشف عنها نهاية الاسبوع الحالي في معرض شيكاغو، والذي سينطلق يوم السبت القادم. يجدر الذكر بان الجيل الحالي من تاكوما تم إطلاقه نهاية عام 2015، ومنذ إطلاقه لم يمنح اي تحديثات كبيرة للتصميم الخارجي.

تتوفر تاكوما الحالية بخيارين من المحركات، 4 سلندر بسعة 2.7 لتر ينتج 159 حصان أو 6 سلندر بسعة 3.5 لتر ينتج 278 حصان، جميعها متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع دفع خلفي أو رباعي، توفر تويوتا أيضا ناقل حركة يدوي حصرياً لبعض الفئات.