كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذا الموعد.. "تسلا" تبدأ إنتاج سياراتها الجديدة Tesla Model Y والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة "تسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية، بدء الإنتاج الضخم لسياراتها الرياضية المتعددة الأغراض Tesla Model Y.

وأوضحت شركة "تسلا" في رسالة منها إلى المساهمين أنها ستبدأ بالإنتاج الضخم لسيارة Tesla Model Y بحلول نهاية العام المقبل، لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن النموذج الأول الذي ستكون عليه السيارة، وفقا لما نشره موقع Cnet الأمريكي.

ومن المنتظر، أن تبدأ الشركة بإعداد المصانع الخاصة بها لإنتاج سيارة Tesla Model Y هذا العام، حيث أوضحت التقارير أنه من المرجح أن يتم تصنيع السيارة في مصانع الشركة المتواجدة في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث تتوقع شركة "تسلا" أن تحقق سيارة Tesla Model Y مبيعات أعلى من تلك التى حققتها سيارة Tesla Model 3.

فيما يشير التقرير إلى أن هذه السيارة ستكون ذات تكلفة أقل من تكلفة إنتاج سيارة Tesla Model 3، حيث تشترك السيارتان في نفس المنصة، وتتشارك 75 فى المائة من مكوناتها مع سيارة Tesla Model 3.