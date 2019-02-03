شاهد ماكلارين 720S معدلة تنطلق من 0-96 كم/س خلال ثانيتين!

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كان هناك أي جدال حول أي سوبركار خارقة يمكنها أن تحقق وضع تسارع مثير للإعجاب والذي قد يُثير جنونك، فحتمًا سنتفق جميعًا على ماكلارين 720S.

تعتبر ماكلارين 720S من أسرع السيارات في العالم، ويُمكنها الوصول إلى سرعات خيالية بفضل وجود خصائصها الأيروديناميكية الأخرى، ففي عالم السوبركارز أثبتت هذه السيارة جدارتها مرارًا وتكرارًا.

هناك من يشعرون أن محرك V8 المزدوج بشاحن توربيني سعة 4 لتر يُمكنه أن يُنتج قوة أكبر من 710 حصانًا وعزم دوران 769 نيوتن.متر من التي تنتجه السيارة بالفعل.

إليك خير دليل على ذلك، فقد عدلتها شركة ويلز بوتيك عبر إضافة شاحن توربيني خاص ونظام عادم مخصص، ولا نملك الرقم الدقيق لعدد الأحصنة الخاص بقوة المحرك، ولكنه قد يصل إلى 1100 حصانًا.

باختبارها على طريق مستقيم، استطاعت ماكلارين 720S التسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في 2.04 ثانية فقط، وهذا يعطيها القدرة على التسارع من 96 إلى 209 كم/ساعة في 4.21 ثانية ومن 160 إلى 241 كم/ساعة في 4.12 ثانية.