سمعتك الاجتماعية تمنع حصولك على تمويل لشراء سيارتك في الصين!

الخليج ٣٦٥ نت – اعتمدت الصين نظامًا جديدًا يعتمد على سمعتك الاجتماعية بين المواطنين والتي تُستخدم كمجموعة نقاط لمعرفة مدى سوء علاقاتك بالآخرين والالتزام بقوانين الدولة.

بدأت جمهورية الصين الشعبية تطبيق هذا المؤشر “السمعة الاجتماعية” في الكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة وكذلك طُبقت في القطاع الخاص، فقد طبقته الصين في منع “السيئين اجتماعيًا” من السفر خلال الطائرات والقطارات لفترات قد تصل لعام كامل.

تعتمد الحكومة في قياسها للسمعة الاجتماعية على بعض السلوك الاجتماعية مثل رمي النفايات أو عبور الطرق السريعة في غير الأماكن المخصصة أو غش الطلاب في الامتحانات أو إجراء أي عمليات احتيال أو نصب، قد يكون الأمر غريبًا لمن هم خارج الصين، لكن الملايين داخل الصين يستخدمون هواتفهم المحمولة مقابل عمليات الشراء الروتينية اليومية، لذا فالسمعة الاجتماعية لأي صيني ستتضمن على الكثير من البيانات وهذا سيكون منطقيًا عند اقتراض أي مال.

بعد البنوك، بدأت شركات استئجار السيارات اعتماد مؤشر السمعة الاجتماعية في تحديد مدى جدارة واستحقاق أي مستهلك لاستئجار السيارات وطبقت شركات تصنيع السيارات كذلك القانون الجديد في تحديد ما إذا كان المستهلك يحق له الحصول على قروض شراء سيارات أم لا.