فورد تتجه لاستخدام الواقع الافتراضي لتصميم سياراتها الجديدة (صور)

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تتجه فورد إلى استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتصميم سياراتها الجديدة وذلك لاختصار مراحل تصميم السيارات من أسابيع إلى ساعات من خلال تخطي مرحلة التصميم ثنائي الأبعاد إلى الثلاثي الأبعاد الذي يسمح بمشاهدة جميع زوايا السيارة وتدويرها واضافة قائد للسيارة واعطاء المصمم منظور تخيلي للسيارة من جميع الاتجاهات. كما قال مدير تصميم فورد مايكل سميث أن "أداة Gravity Sketch – التي يطلق عليها باسم الشركة التي أنشأتها – ستتيح المزيد من تصاميم السيارات وأنها قفزة في عالم تصميم السيارات وتمنحنا عرضاً بزاوية 360 درجة للسيارة أثناء انشائها". يستخدم مصمموا الشركة خوذة الواقع الافتراضي وأدوات تحكم خاصة في تصميم هيكل السيارة والتصميم الخارجي والداخلي للسيارة داخل خمس استديوهات مخصصة لهذا الغرض خصصتها فورد للمصممين.

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