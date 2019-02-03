تعرّف على نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك

الخليج ٣٦٥ نت – يُعد نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك نظامًا تمويليًّا، تقوم فيه الجهة المرخصة من بنوك أو شركات تمويل بشراء السيارة التي تريدها ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، وفي نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية السيارة إليك، وذلك بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك بناءاً على ما تم الاتفاق عليه في العقد.

ويجب أن يتضمن العقد على مايلي:

بيانات الأطراف المتعاقدة.

بيانات السيارة.

بيانات التأمين.

مدة العقد.

مقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد.

موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير.

وإليك العناصر التي يجب أن يتضمنها العقد، بالإضافة إلى إلتزامات وحقوق المستأجر:

