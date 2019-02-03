وصول شانجان CS75 وايدو إلى معارض المجدوعي في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن وصول طرازي شانجان “ايدو” و “CS75” لعام 2019 إلى معارضها في المملكة العربية السعودية، ويأتي إطلاق طرازي شانجان الجديدين لتلبية الطلب المتزايد على سيارات شانجان في السوق السعودي.

طراز “ايدو” 2019 السيدان الجديد مبنى على قاعدة عجلات كبيرة يبلغ طولها 2700 ملم، بينما يصل طوله الإجمالي الى 4710 ملم وعرضه 1820 ملم وارتفاعة 1505 ملم، وهو مجهز بمحرك ذي 4 اسطوانات بسعة 1,6 لتر ينتج قوة تصل الى 126 حصان وعزم دوران يبلغ 168 نيوتن / متر. ومجهز أيضاً بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، يصل الى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 12 ثانية. وهو يشكل خياريا مثاليا لمن يرغب في التميز وإمتلاك سيارة مثالية من جميع النواحي بما في ذلك السعر المناسب.

وقد تم تجهيز شانجان طراز “ايدو” بالعديد من أنظمة القيادة الحديثة التي تضعه في منافسة حقيقية مع الكثير من الطرازات في فئته، بما في ذلك نظام مانع إنغلاق المكابح، نظام مكابح الطوارئ، نظام تحذير من الإصطدام، مثبت سرعة ذكي، نظام التحكم بالثبات، نظام المساعدة على صعود المرتفعات وأيضاً نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وغيرها من الأنظمة التي توفر قيادة ممتعة للسائق ورحلة مريحة للركاب. كما تم تجهيزه بمختلف وسائل السلامة الإيجابية مثل أكياس هواء للراكب الأمامي، أكياس هواء جانبية، كاميرا خلفية، حساسات خلفية وغيرها من عوامل السلامة السلبية.

اما سيارة شانجان طراز “CS75” المتعدد الإستخدامات المتطور، فهو مبني على قاعدة عجلات بطول 2700 ملم، ويصل طوله الإجمالي الى 4650 ملم وعرضه 1850 ملم وارتفاعه 1705 ملم. وهو مجهز بمحرك ذي 4 اسطوانات بسعة 1.8 لتر تيربو بقوة 174 حصان وعزم دوران يصل الى 245 نيوتن / متر، ومجهز أيضاً بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، يصل الى سرعة 100 كم / ساعة خلال 10 ثوان. والسيارة تعمل بكفاءة تامة داخل المدينة وعلى الطرق غير الممهدة، وتتميز بسعرها المناسب بالنسبة لمميزاته الكثير والإستثانية.

ويتميز طراز “CS75” بتصميمه الخارجي الحديث، وبالكثير من أنظمة القيادة المتطورة التي تم تجهيزه بها بما في ذلك نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مانع انغلاق المكابح（ABS）، توزيع قوة المكابح الكترونيا（EBD）، نظام مكابح الطوارئ المساعد（BA）، نظام التحكم بالجر الناشئ عن الالتصاق（TCS)،نظام التحكم بالثبات（ESC）، نظام المساعدة على صعود المرتفعات، نظام التحكم عند نزول المنحدرات، نظام الكبح الهيدروليكي المساعد والعديد من الانظمة الالكترونية الاخرى. كما تم تجهيزه باخر ما توصل اليه في صناعة السيارات من وسائل الحماية لمستخدمي السيارة مثل نظام المساعدة على الاصطفاف الذي يتكون من حساسات امامية وخلفية، كاميرا يمنى وكاميرا خلفية بالاضافة الى نظام للكشف عن النقاط العمياء.

وبهذه المناسبة، تحدث محمد بن علي المجدوعي – المدير التنفيذي لشركة المجدوعي – شانجان، فقال:” لطالما كنا مصممين على تلبية متطلبات ورغبات عملاؤنا في المملكة العربية السعودية، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن سيارة إقتصادية فريدة من نوعها، إن إطلاق هذه الطرازات الحديثة يأتي ضمن الإطار العام لإستراتيجية الشركة في توفير أحدث الطرازات الى عملائها، وهي الأن متوفرة في كافة معارضها في مختلف مناطق المملكة.”