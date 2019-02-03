الجميح تفتتح أول صالة عرض لسيارات جي ايه سي بالرياض

الخليج ٣٦٥ نت – افتتحت شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات جي ايه سي موتور، واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في الصين، أول صالة عرض سيارات للعلامة الصينية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقد أقيم حفل الافتتاح الرسمي للصالة بحضور الشيخ إبراهيم محمد الجميح (الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات) والشيخ وليد العبدالله الجميح (المدير التنفيذي لعمليات التشغيل) و السيد يو جوون (رئيس شركة جي ايه سي موتور) و السيد شان هانجون (نائب الرئيس لمجموعة جي ايه سي) و عدد من كبار المسؤولين في شركة الجميح للسيارات وشركة جوانزو أوتوموبيل “GAC Motor” ومجموعة كبيرة من الشخصيات التجارية والاجتماعية والمهتمين بقطاع صناعة السيارات والاعلام.

ويأتي افتتاح صالة العرض الأولى في مدينة الرياض لسيارات جي ايه سي موتور بعد أن حصلت شركة الجميح للسيارات على الوكالة الرسمية لها في المملكة، وذلك بعد أن حققت سيارات جي ايه سي موتور نجاحات كبيرة في الصين وحول العالم.

وفى كلمته خلال حفل الافتتاح، صرح الشيخ إبراهيم الجميح قائلاً: “يسعدنا اليوم تقديم عملاق صناعة السيارات الصينية شركة جوانزو أوتوموبيل “جي ايه سي موتور” إلى أسوقنا. ونحن على ثقة تامة بأن سيارات جي ايه سي موتور ستحدث نقله نوعية في تغيير المفهوم الدارج في اسواقنا عن السيارات الصينية. حيث ان شركة جي ايه سي موتور شركة عريقة في هذا المجال وسياراتها تتميز بجودتها وفخامتها.

وأضاف” ان لشركة الجميح أصالتها وتراثها وبصمتها الواضحة في عالم السيارات، وقد تميزنا خلال السنين الماضية بتقديم خدمات مميزة لعملائنا وحرصنا على تطويرها بشكل مستمر. ومن هذا المنطلق سنعمل على استمرار هذا التميز من خلال استثمار خبراتنا في تقديم خدمات تتخطى توقعات عملائنا لكسب ثقتهم وولائهم”.

وأشار في كلمته بأن معرض الرياض ما هو الا خطوة أولى لخطة توسعية وضعتها الشركة مع شركائها في شركة جوانزو أوتوموبيل “جي ايه سي موتور”، تشمل افتتاح صالات عرض وصيانة وقطع غيار في معظم مناطق المملكة.

ومن ناحيته علق السيد يو جوون، رئيس شركة جي ايه سي موتور قائلاً: ” تأتي صالة العرض الجديدة تماشيًا مع طموحات كل من الجميح للسيارات وشركة جوانزو أوتوموبيل “جي ايه سي موتور”، كما تمثل أساسًا راسخًا لدعم السير ضمن خطة عمل لإبراز العلامة الصينية العملاقة في السوق السعودي.

وتشتمل صالة العرض على مجموعة من موديلات وسيارات جي ايه سي موتور الصينية بما في ذلك سيارتي GS3 وGA4 والاتي قد تم الكشف عنهما خلال مشاركة الجميح للسيارات بالتعاون مع جي ايه سي موتور الاولى في معرض جدة للسيارات والذي اقيم في جدة الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن جي ايه سي موتور تعتبر العلامة التجارية الخاصة لشركة تصنيع السيارات العملاقة في الصين، وهي مجموعة غوانزو للسيارات أو مجموعة GAC، التي تصنف ضمن أفضل 500 شركة حول العالم من قبل Fortune Global 500وتعد GAC Group شريكاً استراتيجياً لمجموعة من شركات تصنيع السيارات العالمية. ولدى GAC علاقات قوية وشراكات تقوم من خلالها بأجراء عمليات التصنيع لكل من هوندا، ميتسوبيشي، تويوتا، فيات، هينو، جيب وكرايسلر.، و الكثير غيرهم.