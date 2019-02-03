المرور يوضح سبب الخطين المتصل والمتقطع المرسومين على بعض الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما يشير إليه كلاً من الخطين المتصل والمتقطع المرسومين على بعض الطرق. وبيّن المرور أن الخطين يُرسمان على الطرق ذو الاتجاهين، كما يظهر الخطان أيضاً في المنعطفات والطرق، فالطريق الذي باتجاه الخط المتصل يعني أنه لا تتضح فيه الرؤية ويُمنع انتقال السيارة أو تجاوزها، أما الطريق الذي باتجاه الخط المتقطع يجوز فيه لقائد السيارة الانتقال والتجاوز الصحيح لأن الرؤية تتضح لديه.

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