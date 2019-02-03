كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تعتزم وقف إنتاج إحدى سياراتها في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" السبت أن شركة إنتاج السيارات اليابانية "نيسان" تعتزم الإعلان عن نقل إنتاج سيارة دفع رباعي رياضية جديدة من بريطانيا، مما يوجه صفعة أخرى لخطط الحكومة البريطانية الاقتصادية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن نيسان ستعلن قراراها بنقل عملية إنتاج الطراز "إكس تريل" من مدينة ساندرلاند بشمال شرقي البلاد، غد الاثنين.
ولم يصدر على الفور أى تعليق من جانب نيسان حول ما تم تداوله عبر وسائط الإعلام.
يشار إلى أن نيسان، التي توظف نحو سبعة آلاف شخص في ساندرلاند، حذرت في 2016 من أن استثماراتها في بريطانيا ستتأثر جراء العلاقة التجارية المستقبلية للندن مع الاتحاد الأوروبي.
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