كتب: باسل الحلواني
كشفت المجموعة البافارية للسيارات، وكيل العلامة الألمانية BMW في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لها، والتي تضمنت تخفيضات تصل إلى 200 ألفجنيه على طرازاتها.
وكان العديد من وكلاء السيارات قد أعلنوا خلال شهر يناير الماضي، عن تخفيضات على أسعار طرازاتهم،
ووفقاً للقائمة السعرية لـ"BMW"، والتي حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منها، فإن التخفيضات شملت جميع فئات العلامة الألمانية.. ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة لـ"BMW":
كانت هذه تفاصيل خبر "BMW" تعلن عن تخفيضات تصل إلى 200 ألف جنيه على موديلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.