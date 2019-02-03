"BMW" تعلن عن تخفيضات تصل إلى 200 ألف جنيه على موديلاتها

كتب: باسل الحلواني

كشفت المجموعة البافارية للسيارات، وكيل العلامة الألمانية BMW في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لها، والتي تضمنت تخفيضات تصل إلى 200 ألف

جنيه على طرازاتها.

وكان العديد من وكلاء السيارات قد أعلنوا خلال شهر يناير الماضي، عن تخفيضات على أسعار طرازاتهم،

عقب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية المنشأ.

ووفقاً للقائمة السعرية لـ"BMW"، والتي حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منها، فإن التخفيضات شملت جميع فئات العلامة الألمانية.. ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة لـ"BMW":