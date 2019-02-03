“دراسة” 10 سيارات ينصح بشرائها جديدة بدلاً من مستعملة

الخليج ٣٦٥ نت – إن شراء سيارة مستعملة قد يكون قرارا اقتصاديا ناجحا، لكن مع بعض الموديلات ينصح دائما بشرائها في حالة جديدة.

وفقا لدراسة جديدة فإن متوسط سعر السيارة الجديدة يزيد نحو 30.2% عن سعر نفس الموديل المستخدم لمدة عام، لكن بعض الموديلات لا يختلف سعر شرائها جديدة عن شرائها باستعمال خفيف بفارق كبير.

تستند الدراسة على بيانات بيع أكثر من 7 مليون سيارة جديدة ومستعملة، خلال الفترة بين أغسطس 2018 وإلى يناير 2019.

وخلصت إلى قائمة أكثر 10 سيارات يُنصح بشرائها جديدة بدلا من مستعملة، تشمل 7 سيارات SUV، حيث بفضل شعبيتها العالية كان فرق السعر بين الجديدة والمستعملة منها أقل بشكل ملحوظ من المتوسط.

تحل في المركز الأول هوندا HR-V بفارق سعر 10.5% بين الجديدة والمستعملة لمدة عام، يليها بي ام دبليو X1 بفارق 11.7%، ثم سوبارو كروستريك بفارق 12.2%.

يقول فونج لي، رئيس مركز الأبحاث القائم على الدراسة، إن تميز السيارات المدمجة صغيرة الحجم بالتوازن المناسب بين مكان الأمتعة ومميزات SUV جعلها تحافظ على سعرها لفترات أطول مع زيادة الطلب عليها.

وكانت تويوتا تاكوما أفضل بيك اب وفقا للدراسة، حيث حلت في المركز الخامس، عند فارق 12.3% بين سعر الجديدة والمستعملة، بفضل اشتهارها بموثوقيتها ومتانتها وارتفاع الطلب على البيك اب الصغيرة، حسب وصف لي.

وكانت هوندا سيفيك وسوبارو امبريزا هما سيارتي الركاب في القائمة باحتلالهما المرتبة السادسة والعاشرة على الترتيب، فرغم انخفاض مبيعات هذا القطاع، ما زال الطلب على سيارات السيدان المدمجة جيدا في ظل البحث عن الأسعار المعقول.