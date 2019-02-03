“بالفيديو” شاهد عملية العناية بطلاء مرسيدس مايباخ S600 بولمان

الخليج ٣٦٥ نت – عندما يتعلق الأمر بمعالجة طلاء مرسيدس بنز أو مايباخ S-Class، فإنه يجب التعامل مع السيارات الفارهة بحذر شديد، ولذا فإن الفيديو الذي يصور معالجة S600 بولمان في 7 دقائق هو في الواقع يختصر عملية استمرت 100 ساعة.

ركزت شركة توباز البريطانية المتخصصة في معالجة طلاء السيارات على إلغاء تأثير تضرر الطلاء الذي قد يصيب أي سيارة، والذي يحد كثيرا من تأثير انعكاس المرآه.

بعد تغطية جميع الأجزاء غير المطلية، أجريت الصنفرة الجافة لتعديل قمم وأحواض الطلاء التي تؤثر على الانعكاس، ومن بعدها الصنفرة الرطبة التي تضمنت استخدام أقراص متعددة لإعادة تأثير الانعكاس إلى الطلاء، ثم التلميع لإزالة آثار الصنفرة.

بعد التلميع يمكننا أن نلاحظ بالفعل عودة تأثير انعكاس المرآه الذي يتميز به الطلاء، والذي أصبح مثاليا مع بعض اللمسات الأخيرة التي لم تكشف عنها شركة توباز لتقدم لنا S600 بولمان بطلاء لامع عاكس.