شكرا لقرائتكم خبر عن أودي تكشف عن سياراتها المنتظرة خلال عام 2019 والان مع التفاصيل

كشفت شركة أودي الألمانية المصنعة للسيارات عن الجدول الزمني لطرح موديلاتها الجديدة خلال عام 2019 الجاري، وفقا للعين الإخبارية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الخطة الزمنية للموديلات التي ستطرحها أودي على مدار عام 2019، والتي تضمنت مجموعة مميزة من الموديلات الجديدة.

وكان الإعلان الرسمي لهذه الخطة الزمنية لشركة أودي خلال حفل بفرع الشركة في إسبانيا حضرته مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المهتمة بأخبار السيارات حول العالم.

ووفقا لهذا الجدول الزمني، فإنه من المنتظر أن نشهد خلال الربع الثاني من عام 2019 طرح موديلات مثل الجيل الثاني من موديل أودي A6 Allroad، والنسخة الجديدة من موديل TT RS والنسخة الأوروبية من موديل أودي RS5 Sportback.

وخلال الربع الثالث من عام 2019، ينتظر طرح شركة أودي لموديلات مثل، Q7 و A4. A والموديل الكهربائي الجديد E-tron، في حين سيشهد الربع الأخير من عام 2019 طرح موديلات مثل أودي A3 وأودي RS Q3 وأودي RS6 Avant.