كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات تطرأ على سيارة تويوتا سوبرا.. اكتشفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرت شركة Prior الأوروبية أول تعديل عالمي لتويوتا سوبرا 2020، وأول تعديل خارجي للهيكل.
وحصل تويوتا سوبرا على مظهر جديد أقوى خاصة مع الصدام الأمامي الأشرس والرفارف الأبرز والجنوط الرياضية الكبيرة. كما تضيف الشركة المزيد من فتحات التهوية حول السيارة، وجناح رياضي مرتفع، ولكنها لم تضف أي مشتتات هواء خلفية أو تعديلات ميكانيكية.
لم تصرح Prior بعملها أي تعديلات على التصميم الداخلي، ربما تكون أجلتها لتعديل أخر في المستقبل.
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