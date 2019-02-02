المعاش الذي سيتقاضاه ديتر زيتشه بعد تقاعده من رئاسة مرسيدس

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أحدث التقارير الصادرة من صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية أنه فور خروج “ديتر زيتشه” رئيس دايملر مالكة مرسيدس على المعاش، سوف يتقاضى راتب تقاعدي يقدر بقيمة 1.05 مليون يورو وهو ما يعادل 4.516 مليون ريال سنوياً.

ورداً على هذا التقرير، صرح متحدث مرسيدس الرسمي، بصحة تقرير الصحيفة الألمانية، كما أضاف قائلاً:”هناك حقوق أخرى لزيتشه إضافة إلى هذا الراتب”.

ومن المقرر أن يتخلى رئيس مرسيدس عن مهام منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي للمجموعة في مايو المقبل، على أن يتولى رئيس قسم التطوير كيلينويس رئاسة مرسيدس من بعده، كما أنه من المقرر أيضاً تقاضي بيتر راتبه التقاعدي اعتبارا من 2020.

الجدير بالذكر فإن الراتب السنوي لزيتشه الذي يبلغ 1.05 مليون يورو قد تم تجميده عند هذا المستوى منذ عام 2005، لذا يحق له حسابيا أن يضيف إلى راتبه التقاعدي 500 ألف يورو أخرى”

ومن المنتظر أن ينضم رئيس مرسيدس إلى مجلس الإشراف والمراقبة على مجموعة دايملر بعد قضاء راحة مدتها سنتين تنتهي في 2021.