كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلتقاط صور تجسسية لـ"ايسوزو دي ماكس 2020" الجديدة أثناء اختبارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شوهدت ايسوزو دي ماكس 2020 الجديدة تحت تمويهات كثيفة في الأجواء الباردة، حيث يبدو أن هذا الجيل الثالث سيصل بتحديثات كبيرة على التصميم كما تظهر الصور التجسسية.
تبدو ايسوزو دي ماكس 2020 من الخارج بتغيرات كثيرة بداية من الشبك الأمامي الكبير و المصابيح الأمامية بتصميم جديد ومصابيح LED، كما أن المصابيح الخلفية العمودية والصدام تتمتع بتصميم أكثر صلابة.
يتوقع أن تأتي ايسوزو دي ماكس 2020 بمقصورة بمقعدين قصيرة أو طويلة، وأربعة مقاعد مع ثلاثة أحجام من صناديق البيك أب، كما يتوقع وصولها إلى الأسواق بمحرك تيربو ديزل 4 سلندر سعة 1.9 لتر وبقوة 163 حصان وعزم دوران 360 نيوتن-متر أو تيربو ديزل 4 سلندر سعة 3 لتر.
كانت هذه تفاصيل خبر إلتقاط صور تجسسية لـ"ايسوزو دي ماكس 2020" الجديدة أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.