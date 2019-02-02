كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. تجربة قيادة "مازدا 3" موديل 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarsGuide الاسترالي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من مازدا 3، وهي سيارة تتمتع بالأداء الرياضي والتصميم الجذاب.
جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من مازدا وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.
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