هل اقترب ناقل الحركة اليدوي من الإختفاء في السيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – لسنوات، كانت تكلفة الناقل اليدوي أقل من الناقل الأوتوماتيكي، وقد قرر صانعوا السيارات أن يكون الأوتوماتيكي ميزة أساسية، وبالنسبة إلى بعض السيارات مثل بورش 911 تغير الأمر على عكس ذلك، فقد اهتموا بالناقل اليدوي ما لم يطلب المشتري تغييره.

ووفق مؤسسة كارز دايريكت، أصبح الناقل اليدوي أكثر تكلفة في بعض السيارات، خاصة الهاتشباك منها، فعلى سبيل المثال هناك موديلات مازدا 3 2019 تأتي بسعر 21,895$ أما إذا أردت الحصول على ناقل سرعة يدوي بست سرعات فهذا سيكلفك إجماليًا 28,395$.

لا شك أنك ستتلقى ميزات أخرى بالإضافة إلى الناقل اليدوي، لكنك ستضطر إلى المزيد، وتستطيع الحصول على موديل العام الماضي مع ناقل يدوي بسعر 20,240$ أي بعبارة أخرى فقد ارتفع سعر الموديل المزود بناقل يدوي بمقدار 8,100$.

هناك مثال آخر، لم تعد هيونداي إلنترا جي تي 2019 مزودة بناقل سرعات يدوي وتأتي بسعر 20,035$ وسيتوجب عليك دفع 4,000$ إضافيًا إذا كنت تريد ناقلًا يدويًا، وكذلك سيفيك LX هاتشباك 2019 فقد اختفى ناقل السرعة اليدوي منها وتُجبر هوندا المستهلكين دفع 23,170$ للموديل ذو الناقل اليدوي الرياضي بزيادة قدرها 2100$.

كل هذه مؤشرات تؤكد على أن ناقل الحركة اليدوي يستمر اختفاؤه التدريجي من السيارات، حتى يأتي علينا وقت لن نجده في السيارات الجديدة.