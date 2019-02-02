كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتسوبيشي تطلق صورة تشويقية لنموذج "انجلبرج" الكهربائي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قبل أسابيع من انطلاق معرض جنيف 2019 للسيارات، نشرت ميتسوبيشي أول صورة تشويقية لنموذج جديد من فئة SUV ستقدمه بالمعرض، وهو نموذج كهربائي جديد منحته اسم انجلبرج، والذي اقتبسته من اسم أحد المنتجعات السويسرية المتخصصة في تنظيم الرياضات الشتوية.
وبالطبع لم تذكر الشركة أي معلومات عن هذا النموذج القادم، واكتفت في الوقت الحالي بذكر أنه نموذج عملي يحمل وسائل تكنولوجية متطورة ويقدم أداء عالي وقوي، وينتظر أن تطلق الشركة مزيد من المعلومات عن هذا النموذج الجديد خلال الفترة القادمة.
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