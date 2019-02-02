كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مميزات ومواصفات "بنتلي كونتيننتال GT" موديل 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carfiction الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من بنتلي كونتيننتال GT، وهي سيارة فخمة تتمتع بتصميم أنيق وانسيابي وأيضا بقوة المحرك والأداء العالي.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من بنتلي وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.