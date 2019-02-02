كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا سوبرا تحصل على رزمة تعديل خارجية من Prior والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت شركة Prior الأوروبية عن أول تعديل عالمي لتويوتا سوبرا 2020، وأول رزمة تعديل للهيكل.
مع رزمة تعديل الهيكل من Prior تحصل تويوتا سوبرا على مظهر جديد أقوى خاصة مع الصدام الأمامي الأشرس والرفارف الأبرز والجنوط الرياضية الكبيرة. كما تضيف الشركة المزيد من فتحات التهوية حول السيارة، وجناح رياضي مرتفع، ولكنها لم تضف أي مشتتات هواء خلفية أو تعديلات ميكانيكية.
لم تصرح Prior بعملها أي تعديلات على التصميم الداخلي، ربما تكون أجلتها لتعديل أخر في المستقبل.
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