"هوندا" تكشف عن أسباب تراجع أرباحها التشغيلية

كتب: باسل الحلواني

تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة صناعة السيارات اليابانية هوندا، خلال الربع الأخير من 2018، بمعدل 40.2%، وهو مايقدر بحوالي 1.56 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ضعف مبيعات "هوندا"، في أمريكا الشمالية، والتأثير السلبي لأسعار العملات الأجنبية، من أبرز العوامل التي ساهمت بشكل كبير في هذا

التراجع.

وبحسب بيان الشركة اليابانية، فإن حجم مبيعات "هوندا"، على مستوى العالم ارتفع بنسبة 4.8%، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، غير أن المبيعات في أمريكا الشمالية انخفضت بنسبة سنوية تبلغ 3.9 بالمئة إلى 627 ألف سيارة

خلال نفس الربع السنوي.

وتعد "هوندا"، ثالث أكبر شركة سيارات في اليابان، حيث بلغ صافي أرباحها 570.3 مليار ين خلال نفس الربع السنوي، بتراجع نسبته 70.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونجحت الشركة في رفع توقعاتها لصافي الأرباح بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس المقبل إلى 695 مليار ين مقارنة بتقديرات سابقة بقيمة 675 مليار ين قبل ثلاثة أشهر، رغم تراجع الأرباح التشغيلية.