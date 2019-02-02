شاهد تريلر فيلم السرعة والغضب: هوبز آند شو

الخليج ٣٦٥ نت – في الوقت الذي تخلى فيه دوين جونسون وجيسون ستاثام عن فيلم فاست 9، يعمل الاثنان على فيلمهما الخاص الذي من المقرر وصوله إلى أدوار العرض في 2 أغسطس المقبل.

انتهى الاثنان من تصوير فيلم هوبز آند شاو ضمن سلسلة أفلام فاست آند فيوريس، ومن خلال التريلر يظهر الممثل إدريس إلبا كالشرير الرئيسي في المطاردة والذي يأتي بقدرات خارقة.

يُظهر التريلر كذلك أن إلبا قد يكون التطور الطبيعي للإنسان في المرحلة القادمة في لغة الأفلام، والذي يتميز بجسم مضاد للرصاص وقوى خارقة والتي قد يتخيل البعض أنها في بذلته التي يرتديها ولكن التكنولوجيا هي السر وراء ذلك.

لعب لوك هوبز “دوين جونسون” وديكارد شو “جيسون ستاثام” دور البطولة في أفلام فاست آند فيوريس المتعددة، وكما يعرف متابعي السلسلة أنهما لا ينسجمان معًا داخل أحداث أي فيلم، ولهذا تنتج بعض المشاهد المضحكة.

وكعشاق للسيارات، فإننا سنستمتع بالكثير من المطاردات سواء بالسيارات الرياضية أو الشاحنات الكبيرة خلال الطرق الوعرة ووجود ماكلارين 720S، كما ستجد فينيسا كيربي وإيزا غوانزاليز وإيدي مارسان ضمن طاقم الفيلم، والمخرج ديفيد ليتش الذي أخرج فيلم ديد بوول 2.