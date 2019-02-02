بالصور.. تدريب شباب المهندسين على صناعة السيارة الكهربائية الحديثة

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فى إطار المجهودات والمبادرات الذى اطلقها رئيس الجمهورية، لإظهار دور الشباب وإعتبارهم من أهم الشرائح الذى ينمو من خلالة المجتمع و سلاح قوى فى النهوض بالدولة والتقدم لمواكبة التطور العالمى.
وإيمانًا بهذا الدور القوى الذى يلعبه الشباب قررت شركة درشال بفتح سوق جديدة للشباب بالعمل فى مصنعها والذى يعد الاول بمصر لصناعة البطاريات الكهربائية وتحويل السيارات البنزين الىكهربائية، وذلك من خلال تدريب شباب المهندسين والفنيين على انظمة حديثة فى صناعة السيارات الكهربائية .
استهدفت درشال فى بداية انطلاق مشروعها بالمرحلة الأولى تحويل السيارات النقل يليها فى المرحلة الثانية السيارة الملاكى ومن خلال هذا المشروع تستطيع مصر ان تضع أسمها ضمن الدول المصنعة ومع تطور
وعلى الرغم أن درشال حققت نجاحا هائلا بمصر بإعتبارها وكيلا لشركات صينية عالمية dfm ، dflz ، vasworld power لكنها ارادت ان تكلل هذا النجاح بأيدى مصرية فى اظهارعبقرية الشاب المصرى بحيث يتم تدريبهم على تحويل السيارة التى تعمل بالوقود الى سيارة صديقة للبيئة تعمل كليا بالكهرباء تحت اشراف متخصصين مصريين من جامعة زويل و جامعة عين شمس .
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