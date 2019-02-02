شكرا لقرائتكم خبر عن مكلارين تتصدر السيارات صاحبة الأرقام القياسية في "The Grand Tour" والان مع التفاصيل

يعد برنامج "The Grand Tour" أحد أبرز برامج اختبارات السيارات، والذي كانت تبثه قناة أمازون، ويُقدم من خلاله جميع الموديلات الجديدة، مع عرض لمواصفات وإمكانيات هذه الموديلات، واختبار قيادتها على حلبات السباق، وفقا للعين الإخبارية.

وخلال حلقات المواسم المتعاقبة من البرنامج، أجريت اختبارات على ما يزيد عن 24 سيارة رياضية من ماركات مختلفة، على حلبة مطار "Wroughton" بالمملكة المتحدة.

وجمع موقع "موتور وان" في قائمة مصغرة، الموديلات الرياضية التي نجحت في تسجيل دورة كاملة بمضمار "Wroughton" في أقل وقت ممكن، وظهرت خلال برنامج "The Grand Tour" على مدار حلقاته المختلفة.

وبدأ الموقع قائمته بالسيارة صاحبة الرقم القياسي لاجتيازها لحلبة المضمار في أقل وقت، وهي سيارة مكلارين سينا Senna، التي نجحت في إتمام دورة كاملة بمضمار Wroughton خلال دقيقة و 12.9 جزء من الثانية.

ثم موديل أستون مارتن الرياضي Vulcan، الذي جاء في المركز الثاني باجتيازه لمضمار Wroughton خلال دقيقة و 15.5 جزء من الثانية.

وفي المركز الثالث جاء موديل لامبورجيني Huracán Performante، الذي نجح في اجتياز المضمار في دورة كاملة خلال دقيقة و 16.8 جزء من الثانية.

وفيي المركز الرابع جاءت سيارة فورد GT، التي نجحت في إتمام دورة كاملة من مضمار Wroughton خلال دقيقة و 17.6 جزء من الثانية.

وفي المركز الخامس جاءت سيارة مكلارين 650S، التي نجحت في إتمام دورة كاملة بالمضمار خلال دقيقة و 17.9 جزء من الثانية.