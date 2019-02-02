كيا موهافي 2020 الجديدة تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا موهافي 2020 مؤخراً أثناء اختبارها للمرة الأولى، واستناداً عليها قام فنانون في كوريا الجنوبية بإنشاء صور تتوقع كيف ستبدو عند وصولها إلينا.

إذا كنت تشعر أن شكلها يبدو مألوفاً، فإنه كذلك فعلاً حيث المصادر تشير إلى قدوم موهافي بتصميم مستوحى من تيلورايد، حيث الشبك الأمامي متطابق، المصابيح الأمامية هي نفسها بطريقة أفقية.

القصة نفسها مستمرة في الخلفية حيث المصابيح على شكل L مقلوبة صغيرة.. بالرغم من ذلك فقد كانت الخلفية مموهة بكثافة لذا لا نعلم لو سنرى موهافي بهذا التصميم فعلاً أم ستتغير تفاصيلها.

متوقع استناد موهافي على منصتها الحالية دون تغيير، كذلك خيارات المحركات قد لا تتغير، مع تحديث الأنظمة التقنية كي تواكب التقدم العصري.

هذا وليست هنالك معلومات عن موعد تدشين كيا موهافي 2020 أو إذا ما كانت ستصل إلى أسواقنا أو حتى ستستبدل سورينتو، لكننا نعتقد أنها ستدشن نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

كيا موهافي 2020 الشكل المتوقع:

كيا تيلورايد 2020:

كيا موهافي 2020 تحت الاختبار: