“بالصور” تعرف على أهم التقنيات والأنظمة الحديثة في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تطورت في الفترة الأخيرة الأنظمة الحديثة المساعدة في السيارات، وتتسابق شركات السيارات على التطوير الدائم لها لأجل جلب الأمان للمركبة والركاب، والراحة في القيادة لقائد السيارة، واليوم سنلقي الضوء على أبرزها.

نظام تجنب التصادم “Collision Avoidance System”

هو نظام أمان للسيارة مصمم للحد من حجم التصادم، ويعمل عن طريق الرادار وأحيانا الليزر وحساسات الرؤية لتجنب الحوادث الوشيكة، حيث يقوم النظام في حال اقتراب السيارة من السيارة الأمامية بتحذير السائق، وفي حال عدم استجابة السائق، يقوم النظام بتفعيل المكابح، ويخفض سرعة السيارة أو يقوم على إيقافها تماماً.

نظام حماية المشاة ” Pedestrian Protection Syste”

في حال القيادة داخل المدن، يقوم هذا النظام عن طريق حساسات وآلات التصوير، في التعرف على المشاة واتجاه حركتهم وتنبيه السائق صوتيا بعبور أو احتمال تواجدهم أمام السيارة لتخفيف السرعة، وفي حال عدم استجابة السائق يقوم النظام بتخفيض السرعة.

نظام مثبت السرعة القابل للتكيف” Adaptive Cruise Control”

هذا النظام يعمل مثل مثبت السرعة لكنه أكثر ذكاءً، حيث يكيف السرعة حسب وجود وقرب السيارات الأخرى أمام السيارة، فهو يخفض السرعة تلقائياً عند اقتراب السيارة من سيارة أخرى أمامها، وإذا ابتعدت فإنه يعيد السرعة كما كانت.

نظام التحكم الموائم للإضاءة “Adaptive Light Control”

يعمل هذا النظام على ضبط شدة الإضاءة المنبعثة من المصابيح الأمامية، لكي توائم الحالات المختلفة للقيادة، حيث يعمل على تغيير حالة انتشار الأضواء الأمامية حسب المنطقة والطريق والمنعطفات والمنخفضات والمرتفعات، فمثلاً إذا انعطفت السيارة يميناً فإن الأضواء تنعطف معها تجاه اليمين لتغطية أكبر مساحة ممكنة لتكون مرئية لديها، أو إذا كانت السيارة تسير بطريق واحد (مسارين فقط) خارج المدينة فإن الأضواء ستكون مركزة على الجانب الذي تسير فيه السيارة، وتنخفض عن الاتجاه المقابل.

نظام الرؤية الليلية” Night Vision”

يعمل هذا النظام على زيادة مقدرة سائق السيارة على الرؤية الليلية أو في الأجواء الصعبة، حيث يستخدم النظام حساسات الأشعة تحت الحمراء للكشف عن صور الأجسام التي من الصعب رؤيتها في حالة عدم توفر الضوء الكافي للرؤية.

نظام تحذير تغيير (مغادرة) المسار ” Lane Departure Warning System”

يعمل هذا النظام على تحذير السائق في حال تغيير اتجاه السيارة عن المسار (الحارة المرورية) الذي يسير فيه، إلا في حالة تشغيل إشارة تغيير الاتجاه السير، الغرض من ذلك النظام تقليل الحوادث الناجمة من التصادم بسبب خطأ السائق.

نظام تحذير الخروج من المواقف ” Rear Cross Traffic Alert”

هذا النظام مفيد جداً في حالة تجاوز التقاطعات أو الخروج من المواقف، فهو يستشعر السيارات التي تسير خلف أو أمام السيارة بمناطق لا يراها السائق ويعمل على تحذيره.

صف السيارة (الركن) الذاتي ” Automatic Parking”

هو نظام ذاتي لركن السيارة، حيث يحتوي على حساسات الوقوف المعروفة الموجودة بمقدمة وخلفية السيارة، وأيضاً كاميرا للرؤية الخلفية ونظام للوقوف الذكي؛ حيث تستطيع السيارة أن توقف نفسها بدون قيادة السائق في المواقف الطولية وأحياناً العرضية.

نظام مراقبة النقاط العمياء “Blind Spot Detection”

هذا النظام يستشعر اقتراب السيارات المحيطة لسيارتك من المناطق التي لا تستطيع المرايا في السيارة من رؤيتها وتسمى النقطة العمياء أو البقعة العمياء، يقوم النظام بتنبيه السائق لهذه السيارات في المناطق العمياء له في الطريق.