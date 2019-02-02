هيونداي سوناتا 2020 الجديدة تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – بعد رصد هيونداي سوناتا 2020 في دبي أثناء اختبارها، بات مؤكداً قدوم السيدان المتوسطة بمصابيح خلفية متصلة، لكنها كانت مموهة لذا قام مصمم كوري بإنشاء صورة تخيلية تمنحنا نظرة عليها.

يبدو لنا بأن سوناتا الجديدة تصميمها مستوحى من لي فيل روج الاختبارية، حيث أنها رياضية بمصابيح أمامية LED، تمتلك خطوط أكثر حدّة، عجلات جديدة ورفارف عدوانية.. أما الخلفية فهي تبدو أنيقة حيث المصابيح الخلفية مستلهمة من سنتافي 2019 المواصفات الصينية.

تظهر الداخلية لوحة قيادة مغطاة بالكامل مع مقاعد بالجلد البني ولمسات من اللون ذاته داخل باب السائق، كما ستحصل السيارة على تقنيات مساعدة للسائق أكثر تطوراً وتوفر له سلامة أفضل على الطريق.

متوقع توفير سوناتا القياسية بمحرك جديد 2.5 لتر بجانب فئة هايبرد، كما سيتم توفير نسخ سوناتا N الرياضية بمحرك تيربو 2 لتر قوة 250 و275 حصان.

هذا ومن المقرر البدأ في إنتاج هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً في 15 مارس 2019، لذا يتوقع أن يكون تدشينها في معرض نيويورك للسيارات الذي سيفتتح أبوابه في 16 أبريل 2019.

شكل الواجهة المتوقع:

صور تجسسية في دبي:

صور تجسسية في كوريا الجنوبية: