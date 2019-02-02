كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينو تخفض أسعار سياراتها في فبراير الجاري.. تصل إلى 30 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بداية من شهر فبراير الجاري، يتم تخفيض جميع طرازات رينو في مصر، وأقرت الشركة بتخفيضات وصلت إلي 7.000 جنيه علي جميع فئات سيارتها السيدان الشهيرة "لوجان"، لتبدأ أسعارها الرسمية من 188.000 جنيه، بدلاً من 195.000 جنيه، واصبحت أسعار الفئة الأعلى منها 247.000 جنيه بدلاً من 254.000 جنيه .

كما خفضت الشركة سيارتها الهاتشباك "سانديرو" نحو 5.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 226.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ231.000 جنيه .

كما خفضت الشركة أسعار سيارتها "ستيب واي" 5.000 جنيه أيضاً، وأصبحت أسعارها الرسمية 256.000 جنيه بدلاً من 261.000 جنيه.

وأقرت الشركة تخفيضات علي الفئة الأولي من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "داستر" وصلت إلي 25.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 302.000 جنيه بدلاً من 327.000 جنيه.

وخفضت الشركة الفئة الثانية من "داستر" نحو 27.000 جنيه، ليصبح سعرها الجديد 318.000 جنيه، بدلاً من 345.000 جنيه، كما خفضت الشركة الفئة الأعلى 30.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 341.000 جنيه بدلاً من 371.000 جنيه .

كما خفض الوكيل الحصري لسيارات رينو أسعار السيارة السيدان " ميجان"، والتي خفضت الفئة الأولي نحو 12.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 328.000 جنيه، بدلاً من 340.000 جنيه، كما خفضت الفئة الأعلى 13.000 جنيه ليصبح سعرها الجديد 360.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ 373.000 جنيه .

وخفضت الشركة نسختها الرياضية متعددة الاستخدامات "كادجار" 10.000 جنيه للفئة الأولي ليصبح سعرها الرسمي 448.000 جنيه بدلاً من 458.000 جنيه، كما خفضت الفئة الأعلى 13.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي في السوق المحلي 465.000 جنيه، بدلاً من 478.000 جنيه .