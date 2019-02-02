"ماكلارين" تستعد لإطلاق سيارتها الرياضية ""LT600

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كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات ماكلارين، عن قرب إطلاق سيارتها الرياضية الجديدة LT600، والتي تراهن عليها الشركة خلال الفترة القادمة بشكل كبير.
وتحمل السيارة الجديدة، محركاً توربينياً سعة بسعة 3.8 لتر،و8 أسطوانات، يمكنها من التسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة، في حوالي 2.9 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة تصل إلى 324 كلم/ساعة.
وصنع هيكل LT600، بهيكل متين من ألياف الكربون، جعل وزنها أقل بـ 100 كيلوجرام تقريبا من وزن مثيلاتها من نفس الفئة.
وزودت السيارة الرياضية بنظام تعليق رياضي خاص، لضمان ثباتها على السرعات العالية والمنعطفات، كما زودت بجناح هوائي خلفي، وأنظمة فرامل قوية.
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