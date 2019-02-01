"السبع": أسعار العلامات الأوروبية تراجعت بعد "صفر يناير"

كتب: باسل الحلواني

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن جميع وكلاء السيارات الأوروبية في مصر، قاموا بتخفيض الأسعار عقب تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية"صفر يناير"، بنفس نسبة الخصم الجمركي المقرر.

وأضاف "السبع"، أن بعض وكلاء العلامات الصينية والأمريكية

والكورية واليابانية والمحلية، قاموا بإجراء بعض الخصومات البسيطة للمحافظة على التنافسية، رغم عدم خضوعهم لاتفاقية الشراكة الأوروبية.

وصرح عضو الشعبة العامة للسيارات، بأن أسعار السيارات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية،

خاصةً عقب تعويم الجنيه، شأنها في ذلك شأن أي سلعة أخرى.

وأوضح أنه يجب عند مقارنة سعر سيارة معينة، بمثيلتها بالخارج، مراعاة الفئة، بحيث يتم مقارنة سعر الفئة الأولى بالخارج، بنفس الفئة في مصر، وليس مقارنة الفئة الأولى بالخارج بأعلى فئة في مصر، والترويج لأن هذا الفارق الكبير يذهب لجيوب الوكلاء.