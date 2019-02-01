كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. سكودا تكشف عن رسومات "Kamiq" الجديدة كلياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعمل سكودا على سيارة SUV صغيرة جديدة كلياً لتزيد الشركة من سياراتها وعملائها، ولأول مرة تكشف سكودا عن رسومات السيارة المستقبلية Kamiq.
بالرغم من أن سكودا تبيع سيارة باسم كاميك في الصين، إلا أن كاميك التي تعرضها في هذه الصورة مختلفة جذرياً حيث تبنى على قاعدة عجلات فولكس واجن MQB A0، بينما تبنى كاميك الصينية على قاعدة عجلات PQ. ويبدو أن كاميك الأوروبية سوف تصل إلى الشرق الأوسط أيضاً.
ستكشف سكودا عن كاميك الأوروبية بالكامل في مارس المقبل أثناء مشاركتها في معرض جنيف.
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