بعد حملة خليها تصدي.. خبير: السوق المصري للسيارات في وضع مأساوي

كتب: أحمد عبد اللاه

قال عصام غنايم، خبير السيارات، إن حملة "خليها تصدي" التي تهاجم سوق السيارات ليست وليدة العام، ولكن بدأت منذ عام 2011 و2015 وأخيرًا فى2019، لافتا إلى أنه كل فترة تحدث حملة من قبل المواطنين تهدف إلى الحصول على سعر عادل للسيارات في السوق المصرية.

وأشار في تصريح خاص بـ"بوابة الوفد"، إلى أن الحملة أصبحت فعالة في العام الجاري، بسبب اتفاقية "الجات" التي تنص على نزول السيارات إلى مصر بـ"زيرو جمارك" وتنفيذ البند الأخير منها، قائلًا: "الاتفاقية

كانت تنص على أن السيارات من 2008 حتى عام 2019 سيتم تخفيض 10% وتم تأجيل التخفيض مرتين فى عام 2012 و2018 لظروف التي مرت بها البلاد وفى عام 2019 تم النزول 30% لتكون زيرو جمارك".

وأكد على أن التوكيلات المصرية لم تقم بتخفيض أسعار السيارات كما كان متوقعًا أو بقدر الانخفاض في القيمة الجمركية، لذا ظهرت في الأسبوع الأول من عام 2019

حملة "خليها تصدي" عن طريق مجموعة من الشباب ولاقت قبول في الشارع المصري، لافتًا إلى أن هذه الحملة لمست احتياجات عامة الشعب، ولكن أعضاءها لم يجتمعوا على مطلب واحد.

وتابع: "السوق المصري للسيارات في وضع مأساوي وركود تام في المبيعات وهناك معاناة من قبل التجار بداية من الوكلاء ومرورًا بالمعارض ووصولًا لكل العاملين في مجال السيارات، موضحًا أن زيادة أسعار السيارات تعود إلى سببين أولهما ارتفاع الدولار، وثانيهما أن بعض الوكلاء في الربع الأخير من عام 2018 قاموا برفع أسعار السيارات ثم قاموا في بداية عام 2019 بخفض السعر كما كان من قبل لإيهام المواطنين أنهم قاموا بتخفيض.