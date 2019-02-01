كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأمريكية تستعين بخدمات "تسلا" الكهربائية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة "فيرمونت" بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن الاستعانة بسيارات تسلا الكهربائية.

وأوضح الشرطة في بيان صادر عنها أنها اشترت ما يقرب من 85 سيارة تسلا "موديل S" مقابل 61 مليون دولار (أي ما يعادل مليار و 78 مليون جنيه مصري تقريباً).

وصمّمت تسلا الأمريكية هذه السيارة بمواصفات خاصة لتناسب العمل الشرطي، كما زودتها بمصابيح بأضواء ملونة، وأنظمة تحذير صوتية، ومعدات لاسلكية متطورة.

ويشير خبراء في تسلا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها قوات الشرطة لامتلاك سيارات كهربائية.

وكانت قد أبرمت شرطة لوكسمبورج، صفقة شراء سيارتين لاختبار قدرتهما على العمل الشرطي قبل عامين.